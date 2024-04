Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Raubüberfall z.Nt. einer 80-jährigen Frau in Wissen am 18.04.2024 - Erweiterung der Öffentlichkeitsfahndung

Wissen (ots)

Anlässlich eines Raubüberfalls zum Nachteil einer 80-jährigen Geschädigten am 18.04.2024 in der Wissener Rathausstraße fahndet die Polizei seit dem 23.04.2024 auch öffentlich nach dem Täter.

Heute wurden die bislang veröffentlichten Lichtbilder des Täters um ein Video ergänzt. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschnitt verschiedener Überwachungskameras rund um den Tatort, der den Täter aus unterschiedlichen Perspektiven sowohl vor als auch nach der Tat zeigt.

Das Video sowie die Lichtbilder des Täters sind unter https://s.rlp.de/ugxt3 einsehbar.

Die Kriminalpolizei Betzdorf bittet die Bevölkerung auch weiterhin um Mithilfe und nimmt Hinweise telefonisch (02741 926-0) oder per Mail (kibetzdorf@polizei.rlp.de) entgegen.

Ursprungsmeldung der Kriminalinspektion Betzdorf zur Öffentlichkeitsfahndung vom 23.04.2024, 11:01 Uhr: "Wie bereits berichtet kam es am Donnerstag, 18.04.2024, gegen 09:45 Uhr in der Rathausstraße in Wissen zu einem Raubüberfall in einer Wohnung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein männlicher Einzeltäter Zugang zu der Wohnung der 80-jährigen Geschädigten und bedrohte diese mit einem Messer. Er forderte die Herausgabe von Wertgegenständen und erlangte unter anderem eine EC-Karte samt PIN. Anschließend flüchtete der Täter. Die Geschädigte erlitt einen Schock, blieb ansonsten jedoch unverletzt. Mit der geraubten EC-Karte begab sich der Täter unmittelbar nach der Tat in die nahegelegene Filiale der Westerwaldbank, ebenfalls in der Rathausstraße, und hob damit Bargeld ab. Anschließend setzte der Täter seine Flucht in unbekannte Richtung fort.

Lichtbilder, die den Täter während der Geldabhebung zeigen, sind unter https://s.rlp.de/ugxt3 einsehbar.

Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Täter vor der Tat im Bereich des NORMA-Marktes aufgehalten hat. Nach der Tat ist der Täter im Außenbereich des Bahnhofs gesehen worden.

Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf ( 02741-926-0 ) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen."

