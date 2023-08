Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim und -Ottmarsheim: Firmeneinbrüche

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (05.08.2023) 18.00 Uhr und Sonntag (06.08.2023) 09.20 Uhr trieben vermutlich dieselben noch unbekannten Täter in der Carl-Zeiss-Straße in Besigheim und in der Carl-Benz-Straße in Ottmarsheim ihr Unwesen. In Besigheim verschafften sich die Unbekannten über ein gekipptes Fenster, das sie aufhebelten Zutritt in ein Firmengebäude. Im Verwaltungsbereich der Firma brachen sie einen Schrank auf, in dem sich eine Kasse befand. Aus der Kasse stahlen sie den enthaltenden dreistelligen Bargeldbetrag und machten sich anschließend davon. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Ähnlich gingen die Diebe auch in Ottmarsheim vor. Nachdem sie versucht hatten zwei Fenster gewaltsam zu öffnen, zunächst jedoch gescheitert waren, gelang es ihnen im dritten Versuch letztlich doch ein Fenster aufzuhebeln. Im weiteren Verlauf brachen sie eine Feuerschutztür auf und erreichten so den Bürobereich des Firmenobjekts. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke. Nach derzeitigem Stand dürften die Täter jedoch nichts Stehlenswertes gefunden haben. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

