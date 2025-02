Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Täter erbeuteten I-Phone und flüchteten; Garagenbrand greift auf Einfamilienhaus über; Rentnerin übergibt Bargeld und Schmuck an Betrüger und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Garagenbrand greift auf Einfamilienhaus über - Obertshausen / Hausen

(cb) Am Mittwochmorgen brach in einer Garage in der Robert-Stolz-Straße (10er Hausnummern) ein Brand aus, dieser griff auf das benachbarte Einfamilienhaus über. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

2. Täter erbeuteten I-Phone und flüchteten - Heusenstamm

(cb) Ein 17-Jähriger wollte ein Handy über das Internet verkaufen und traf sich deshalb am Montagabend gegen 17.45 Uhr mit zwei vermeintlichen Kaufinteressenten. Das vereinbarte Treffen fand in der Kantstraße (einstellige Hausnummern) statt. Die beiden Interessenten, der eine soll zwischen 16 und 17 Jahren und der andere 19 Jahre alt sein, gaben vor, das Handy zuerst prüfen zu wollen. Daher wurde das Mobiltelefon den beiden dunkel gekleideten Männern übergeben. Daraufhin schubste der ältere der beiden vermeintlichen Käufer, welcher etwa 1,80 Meter groß war und einen Drei-Tage-Bart trug, den Eigentümer des Telefons und floh gemeinsam mit seinem Komplizen. Dieser soll ungefähr 1,75 Meter groß sein und einen leichten Oberlippen- sowie Kinnbart haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06104 6908-0 um Zeugenhinweise.

3. Unbekannte schubsten 37-Jährigen und erbeuteten Mobiltelefon - Dietzenbach

(cb) Die Polizei in Dietzenbach sucht Zeugen, welche Hinweise zu einem räuberischen Diebstahl, der sich am Dienstag in der Hofheimer Straße (20er Hausnummern) ereignete, geben können. Ein 37 Jahre alter Eigentümer eines Mobiltelefons wollte dieses über eine Internetplattform verkaufen. Nachdem sich ein Kaufinteressent gemeldet hatte, wurde ein Treffen für 17.15 Uhr vereinbart. Vermutlich in einem blauen Kleinwagen kamen daraufhin drei etwa 20-Jährige, die alle dunkel gekleidet waren, zum verabredeten Ort. Auffällig war, dass einer des Trios ein Nasenpflaster trug. Im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses bot der Dietzenbacher den drei Männern das Handy an. Diese gaben vor, es prüfen zu wollen. Also übergab der 37-Jährige ihnen das Handy. Einer der Unbekannten schubste den Eigentümer des Telefons, woraufhin dieser die Kellertreppe hinunterstürzte und sich an der Schulter verletzte. Er musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die drei Männer flüchteten mit dem Handy über die Hofheimer Straße und Dreieichstraße. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Ermittler zu wenden.

4. Rentnerin übergibt Bargeld und Schmuck an Betrüger - Hainburg / Hainstadt

(cb) Eine ältere Dame aus Hainstadt erhielt am Dienstagnachmittag einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser erzählte der Rentnerin, dass ihr Enkel einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun in Haft genommen würde. Die Haft könnte die Seniorin mit der Zahlung von 15.000 Euro abwenden. Völlig geschockt suchte die Hainstädterin eine größere Summe Bargeld sowie Goldschmuck zusammen, steckte alles zusammen in einen Briefumschlag und übergab diesen schließlich gegen 16.45 Uhr einer Abholerin. Die Unbekannte hatte einen Schal um den Kopf gewickelt und trug einen Pelzmantel. Mit der Beute flüchtete die Betrügerin über die Leipziger Straße in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 19.02.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell