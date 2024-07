Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch-Diebstahl

Uslar (ots)

USLAR (ke) Auschnippe, zwischen dem 09.07.2024, 22:00 Uhr und dem 10.07.2024, 09:00 Uhr Bislang unbekannte Täter brachen durch ein Fenster in den Imbiss ein und entwendeten Bargeld und Fleischwaren. Der Gesamtschaden beträgt ca. 250 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell