Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubte Abfallbeseitigung von Eternit- Wellplatten, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, OT Wiershausen/ Gemarkung Wiershausen, Feldweg Verlängerung Wiershäuser Straße über die Kreisstraße 602. Bisher unbekannte Täterschaft suchte mit einem Fahrzeug den beschriebenen Feldweg auf und man entsorgte dort mehrere Eternit Wellplatten, die möglicherweise mit Asbest versucht sind. Vager Täterhinweis liegt vor, so dass mit einem schwarzen Transporter (mit ausländischem Kennzeichen)die Platten in den Feldweg transportiert wurden. Anwohner und Spaziergänger aus Wiershausen werden gebeten, sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen und Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Unerlaubter Umgang mit Abfällen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell