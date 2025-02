Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fünf Verletzte bei Unfall mit drei Autos

B276 / Wächtersbach (ots)

(lei) Fünf verletzte Insassen, drei beteiligte Fahrzeuge sowie über 30.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der Bundesstraße 276.

Demnach war laut Unfallbericht ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 21.40 Uhr von der Autobahn 66 kommend in Richtung Wächtersbach unterwegs. An der Einmündung von beziehungsweise nach Aufenau (L 3216) kam es dann zum Zusammenstoß mit einem VW T-Cross sowie einem Toyota Yaris, die beide aus der Gegenrichtung kamen und nach links in Richtung Aufenau abbiegen wollten.

Unfallursächlich dürfte nach ersten Erkenntnissen eine Rotlichtmissachtung des Audi-Fahrers gewesen sein. Durch die Kollision wurden der 19-Jährige und seine 16-jährige Beifahrerin schwer verletzt; sie kamen beide ins Krankenhaus. Auch der 52-jährige Fahrer des VW sowie zwei weiteren Insassen dieses Wagens - ein 23-Jähriger und eine 52-Jährige - kamen mit leichten Verletzungen in Kliniken. Die 58-jährige Lenkerin des Toyota blieb wohl unverletzt.

Im Zuge der Arbeiten an der Unfallstelle, bei der unter anderem alle drei Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten (zwei davon Totalschaden), war die Bundesstraße bis kurz nach 1 Uhr nachts vollgesperrt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

Offenbach 20.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell