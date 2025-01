FW-EN: Alleinunfall durch PKW

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 03.01.2025/ Uhrzeit: 23:29 Uhr/ Dauer: 46 Minuten/ Einsatzstelle: Deller Straße/ Lorenzheider Weg/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Polizei/ RTW/ Bericht (lb): In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Löschgruppe Delle, der freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld, um 23:29 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln im Kreuzungsbereich Deller Straße und Lorenzheider Weg alarmiert. Vor Ort ergab sich folgende Lage: Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen und in zwei geparkte Autos gekracht. Hierbei wurde eines der geparkten Fahrzeuge in eine Hauswand geschoben, bevor der Unfallverursacher zum Stehen kam. Der Unfallfahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Die Polizei nahm den Unfall auf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten keine auslaufenden Betriebsmittel feststellen. Sie klemmten die Batterien der drei beteiligten Fahrzeuge ab. Die Polizei kümmerte sich um einen Abschleppdienst. Der Unfallfahrer wurde durch den Rettungsdienst begutachtet, verweigerte allerdings den Transport in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Maßnahmen wurde die Deller Straße kurzzeitig gesperrt. Die Einsatzstelle konnte von der Feuerwehr schlussendlich an die Polizei übergeben werden. Für die Feuerwehr endete somit der Einsatz, mit der Ankunft im Deller Gerätehaus, um 00:15 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

