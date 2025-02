Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zu wenig bezahlt: Wer kennt die unbekannte Frau mit grüner Mütze und weißem Fahrrad?

Hanau (ots)

(lei) 28 Euro hätte sie eigentlich zahlen müssen, vier lagen letztlich in der Kassenbox: Eine 40 bis 50 Jahre alte und 1,70 Meter große Frau hat am Mittwoch aus einem privaten Selbstbedienungsschrank in Großauheim Deko-Artikel "erworben" und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Die Unbekannte hatte sich gegen 12.30 Uhr aus dem Verkaufsstand, der im Vorgarten eines Hauses in der Straße "Im Rausch" steht, vier Oster-Artikel genommen und nicht mal einen davon vollständig bezahlt. Mit der Beute fuhr die Frau mit kurzen rotbraunen Haaren auf ihrem weißen Damenrad, das einen mintgrünem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger hatte, davon. Sie trug eine helle Jacke, eine helle Jeanshose, einen hellen Schal sowie eine grüne Mütze und führte eine bunt gemusterte Tasche mit. Weitere Hinweise bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0 an die Polizeistation Großauheim, die Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet hat.

Offenbach 20.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

