POL-OF: Wer hat die Reifen zerstochen?; Feuer in Gewerbehalle: Offenbar Selbstentzündung

Kein Schaden und Einbrecher waren unterwegs

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wer hat die Reifen zerstochen? - Hanau

(cb) Einen Sachschaden von schätzungsweise 300 Euro haben bislang Unbekannte hervorgerufen, als diese zwischen Samstag und Mittwoch, drei Reifen eines Opel Movano zerstochen haben. Der weiße Opel parkte in einem Hinterhof des Kinzigheimer Weges (80er Hausnummern). Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 06181 100-120 zu melden.

2. Feuer in Gewerbehalle: Offenbar Selbstentzündung / Kein Schaden - Bad Soden-Salmünster

(lei) Am Mittwoch sind Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gegen 17.40 Uhr in die Weinstraße gerufen worden, weil dort Rauch aus einer im Abriss befindlichen Gewerbehalle aufstieg. Vor Ort stellten die Helfer fest, dass lediglich Bauschutt auf dem Boden der zum Teil schon niedergerissenen Halle brannte. Die Flammen konnten zügig gelöscht werden. Die Abrissabfälle waren Teile von bereits abgetragenen Wänden sowie des Daches. Diese waren zuvor mit einem Radlader auf einen Haufen zusammengeschoben worden und hatten sich aus noch unklarem Grund wohl selbst entzündet, als niemand mehr vor Ort war. Der Rauch zog in den noch bestehenden Teil des Gebäudes. Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden.

3. Einbrecher waren unterwegs - Steinau an der Straße / Bellings

(cb) Bislang Unbekannte nutzten am Mittwochnachmittag die anderthalbstündige Abwesenheit der Bewohner im Ringweg (20er Hausnummern) und drangen in ein Einfamilienhaus ein. Ersten Erkenntnissen nach hebelten die Einbrecher zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr die Hauseingangstür auf und verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Ob die Langfinger Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Fachkommissariats in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach 20.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

