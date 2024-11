Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 39-Jähriger randaliert, ignoriert Platzverweis und verbringt die Nacht schließlich in einer Gewahrsamszelle (06.11.2024)

Donaueschingen (ots)

Ein Mann hat die vergangene Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbracht, nachdem er zuvor im Bereich des Bahnhofs Ärger machte und einen Platzverweis ignorierte. Bereits am Nachmittag fiel der 39-Jährige in der Bahnhofstraße auf, weil er Passanten belästigte und in einem Bistro im Bahnhof randalierte. Einem daraufhin durch die verständigten Polizisten erteilten Platzverweis kam der Mann zunächst nach, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder zurück. Dabei verhielt er sich weiterhin uneinsichtig, aggressiv und schrie die Beamten an. Aufgrund seines Verhaltens nahmen sie ihn schließlich in Gewahrsam. Der 39-Jährige musste die Nacht in einer Zelle auf dem Polizeirevier verbringen.

