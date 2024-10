Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen stahl ein Einbrecher ein Fahrrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Erfurt. Der Unbekannte war zunächst unerkannt in das Haus gelangt und machte sich ein Stockwerk tiefer an einer Kellerbox zu schaffen. Er brach das schloss auf und fand im Inneren ein E-Bike in hellgrau der Marke "Specialized Levo Comp" im Wert von fast 7.600 Euro. Mit dem Zweirad flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Eigentümer bemerkte den Einbruch Dienstagabend und informierte die Polizei. Diese ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

