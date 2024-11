Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall am Kreisverkehr "Querspange"/"Neuer Markt" (06.11.2024)

VS - Villingen (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 34.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend am Kreisverkehr "Querspange"/"Neuer Markt" ereignet hat. Ein 59-jähriger Ford-Transit-Fahrer musste von der Straße "Neuer Markt" kommend verkehrsbedingt am Kreisverkehr zur "Querspange" anhalten. Ein hinter ihm fahrender 64-Jähriger mit einem Renault Duster hielt ebenfalls hinter dem Ford. Ein wiederum dahinterfahrender 41-Jähriger erkannte die Situation zu spät und prallte mit seinem VW Golf in das Heck des Renaults, der sich dadurch auf den Transporter schob. Durch die Kollision erlitt der 64-Jährige Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da der VW-Fahrer während der Unfallaufnahme angab ein Bier getrunken zu haben, musste er eine Blutprobe abgeben. Am Ford entstand geschätzter Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, am Renault im Bereich von rund 13.000 Euro und am VW in Höhe von 20.000 Euro.

