Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Zwei geparkte Autos und einen Anhänger gestreift - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Rielasinger Straße (06.11.2024)

Singen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Streifunfalls auf der Rielasinger Straße am Mittwochabend. Eine 85-jährige Suzuki-Fahrerin war gegen 18 Uhr auf der Rielasinger Straße in Richtung Singener Straße unterwegs. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und touchierte in der Folge zwei in den Parkbuchten am Straßenrand geparkte Autos und einen Anhänger. Der Suzuki war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell