Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall im "ZG-Kreisel" - insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden (06.11.2024)

Stockach (ots)

Am Mittwochabend hat sich im Kreisverkehr an der Heinrich-Fahr-Straße/Nellenbadstraße ein Unfall ereignet. Ein 68-Jähriger fuhr mit einem Nissan X-Trail in den "ZG-Kreisel" ein und kollidierte dabei mit einem bereits im Kreisverkehr befindlichen, vorfahrtsberechtigten Mazda einer 45 Jahre alten Frau. Durch den Aufprall entstand an beiden Autos Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell