POL-MI: Zwei Personen bei Zusammenstoß leicht verletzt

Minden (ots) - (AB) Polizisten haben in der Nacht zu Montag auf dem Mitteldamm in Rodenbeck einen jungen Autofahrer nach einem illegalen Fahrzeugrennen gestoppt. Die Einsatzkräfte stellten seinen Führerschein und das Auto sicher. In den Fokus einer Streifenwagenbesatzung gerieten auf der Ringstraße gegen 2.30 Uhr ein BMW sowie ein dunkler Kombi. Beide waren mit ...

mehr