Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei beendet vier Trunkenheitsfahrten

Minden, Hüllhorst, Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Jeweils zwei Auto- und Fahrradfahrer gerieten am vergangenen Freitag (05.07.9 aufgrund ihrer Alkoholisierung in den Fokus der Polizei.

Zunächst kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 13 Uhr in Minden auf der Viktorastraße eine Audi-Fahrerin. Hierbei bemerkten die Beamten sofort eine deutliche Alkoholisierung der 25-jährigen Mindenerin. Dies wurde durch einen Alkoholtest betätigt. Es folgte eine Blutprobenentnahme auf der Polizeiwache sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Gegen 21:10 Uhr ging auf der Leitstelle der Polizei ein Notruf ein. Hier meldete ein 35-jähriger Zeuge die Schlangenlinienfahrt eines Opel-Fahrers entlang der Holsener Straße in Ahlsen-Reineberg. Als kurze Zeit darauf eine Streifenwagenbesatzung des Fahrers des Corsa kontrollierte, bemerkten auf sie sofort, dass der 62-jährige Hüllhorster unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Mann war auch nicht mehr in der Lage, einen Test durchzuführen. Auch hier wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Einer weiteren Streifenwagenbesatzung fielen gegen 22:35 Uhr auf der Herforder Straße in Bad Oeynhausen zwei Fahrradfahrer aufgrund ihrer deutliche gefahrenen Schlangenlinien auf. Bei der Kontrolle des 38-Jährigen aus Bad Oeynhausener sowie des 45-jährigen Löhners schlugen die Atemalkoholtests deutlich an. Es folgten Blutproben auf der Polizeiwache in Bad Oeynhausen. Beim Älteren der beiden schlug zudem ein Drogenvortest an.

