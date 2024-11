Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mann befriedigt sich vor Kindern in der Herrendusche des Schwaketenbads - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte (03.11.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte zu einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag in einem Schwimmbad in der Schwaketenstraße ereignet hat. Zwischen 16.45 Uhr und 17 Uhr manipulierte ein unbekannter Mann in der Herrendusche des Schwaketenbads im Beisein von fünf Jungs im Alter von 9 bis 13 Jahren an seinem erigierten Glied. Bereits zuvor versuchte der Mann im Bad durch gezieltes Kontakt suchen mit den Buben und weiteren Jungen zu interagieren. Obwohl die Mutter eines betroffenen Jungen unmittelbar nach dem Vorfall das Schwimmbadpersonal über den Vorfall in Kenntnis setzte, gelang es dem unbekannten Mann noch vor dem Eintreffen der Polizei über einen Notausgang zu flüchten. Während des Vorfalls soll sich ein weiterer Mann mit kurzen braunen Haaren in der Dusche befunden haben, der die Tat möglicherweise mitbekommen hat und nun dringend als Zeuge gesucht wird.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich zudem, dass der Unbekannte bereits am 01.11.2024 im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 18 Uhr zwei Kinder in der Dusche des Schwaketenbads ansprach und sich dabei selbst befriedigte. Weiterhin habe derselbe Mann in den letzten Monaten wiederholt versucht, minderjährige Jungs im Bad und im Bereich der Herrenduschen in Gespräche zu verwickeln.

Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 175 Zentimeter groß, ungefähr 18-25 Jahre alt, athletische/sportliche Statur ohne Brustbehaarung, Glatze mit leichtem Flaum, dunkle Augen. Er sprach akzentfreies Deutsch. Während sich der Mann am Sonntag im Bad aufhielt war er mit einer schwarzen Badehose bekleidet und trug einen grünen Zugangsbändel.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun dringend Zeugen der Wochenendvorfälle und weitere Kinder, die von dem Unbekannten in einem Schwimmbad angesprochen oder belästigt worden sind, sich unter der Tel. 07531 995-2222, zu melden.

