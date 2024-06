Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Hochbetagter Senior wird Opfer von Geldwechseltrick

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.06.2024, gegen 16.45 Uhr, wurde ein hilfsbereiter 93 Jahre alter Mann Opfer eines Geldwechseltricks. Er wurde in der Badstraße von einem unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob er Geld wechseln könne. Während der 93-Jährige in seiner Geldbörse nach Wechselgeld suchte, griff der unbekannte Mann ebenfalls in die Geldbörse und entnahm unbemerkt einen 50 Euroschein.

