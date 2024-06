Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Auf Autobahn von Fahrbahn abgekommen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.06.2024, kurz nach 19.00 Uhr, befuhr ein 24 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters die Autobahn A 5 in Richtung Freiburg und kam aus hier nicht bekannten Gründen in Höhe des Parkplatzes "Galgenloch" nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einem Anpralldämpfer der Einfahrtsspur des Parkplatzes. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr über den Parkplatz umgeleitet werden. Zur Fahrbahnreinigung war die Autobahnmeisterei im Einsatz.

