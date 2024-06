Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Unverletzter Gleitschirmflieger aus Baumkrone gerettet

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 04.06.2024, ist bei Bernau in der Nähe der Krunkelbachhütte ein Gleitschirmflieger aus einer Baumkrone gerettet worden. Der unverletzte 62-jährige hatte gegen 15:40 Uhr die Rettungskräfte verständigt, da er sich in eine Höhe von rund neun Metern befand. Mit Hilfe der Bergwacht und der Feuerwehr konnte der Gleitschirmflieger sicher vom Baum geholt werden. Vorsorglich war der Rettungsdienst ebenfalls im Einsatz.

