Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto mit stinkender Substanz beschüttet: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Offenbach (ots)

(lei) Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 12 Uhr, einen in der Bismarckstraße geparkten Citroen besudelt, indem sie eine stinkende Substanz in die äußeren Lüftungsschlitze auf der Motorhaube geschüttet hatten und das Auto dadurch beschädigten. Die Halterin des Wagens stellte bei der anschließenden Nutzung des grauen C4 einen beißenden und unangenehmen Geruch fest und brachte dies am Donnerstagmittag bei der Polizei zur Anzeige. Der Schaden an dem Fahrzeug mit OF-Kennzeichen, das in Höhe der 20er-Hausnummer am Straßenrand geparkt war, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Um was es sich bei der Substanz handelt muss noch ermittelt werden, jedenfalls blieben gesundheitliche Folgen bei der Frau aus. Die Polizei sucht Zeugen (069 8098-1234).

Offenbach 20.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell