Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeieinsatz nach Sichtung verdächtiger Person

Nidderau (ots)

(lei) Mitteilungen über eine verdächtige Person am Bahnhof in Heldenbergen haben am Donnerstagnachmittag für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Mehrere Streifen hatten unter anderem um den Bahnhof herum nach einem noch unbekannten Mann gesucht, der zuvor im Bereich einer Unterführung des Bahngeländes mit einem Messer herumhantiert haben soll.

Einer der Mitteiler, der sich gegen 13.55 Uhr bei den Beamten gemeldet hatte, beschrieb den Mann als etwa 1,80 Meter groß, schlank und bekleidet mit einem Pullover sowie einer Weste. Auffällig war, dass er Schlappen ohne Socken trug. Die sofortige und umfassende Fahndung nach ihm verlief letztlich ohne Erfolg.

Die Hintergründe sind weiter unklar. Der Polizei liegen gegenwärtig jedoch keine Hinweise auf ein gefährdendes oder strafrechtlich relevantes Verhalten des Mannes vor. Wer in Bezug auf die geschilderte Situation Beobachtungen gemacht hat und weitere Hinweise auf die Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hanau II zu melden (06181 9010-0).

Hinweisen wie diesen geht die Polizei umgehend und sehr sorgfältig nach. Auch wenn die Sorgen möglicherweise völlig unbegründet waren, raten die Beamtinnen und Beamten dazu, Situationen, die einem verdächtig vorkommen, stets unverzüglich mitzuteilen, auch über die Notrufnummer 110.

Wir sind für Ihre Sicherheit da und dankbar um jeden Hinweis.

Offenbach 20.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell