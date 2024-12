Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Hessische Zielfahnder lokalisieren Beschuldigte auf den Philippinen // Festnahme wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern

Wiesbaden (ots)

Ermittlerinnen und Ermittlern des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) ist es gelungen, eine seit 2012 mit internationalem Haftbefehl gesuchte Frau auf den Philippinen zu lokalisieren. Am Mittwoch, 18. Dezember, wurde die 52-jährige Deutsche philippinischer Herkunft von Zielfahndern des HLKA am Flughafen in Frankfurt am Main in Empfang genommen.

Die intensiven Ermittlungen wurden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Darmstadt in enger Zusammenarbeit mit den philippinischen Sicherheitsbehörden und der Unterstützung des Bundeskriminalamts geführt.

Beschuldigte soll Tochter zum Missbrauch angeboten haben

Der zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt in der Nähe von Darmstadt lebenden Beschuldigten wird der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern in zahlreichen Fällen vorgeworfen. Konkret soll die Frau ab 2004 ihre damals elf Jahre alte Tochter aus einer früheren Beziehung ihrem damaligen Ehemann aktiv zum Missbrauch angeboten und diesen gefördert haben. Sie soll die bis 2009 andauernden Missbrauchstaten zudem teilweise gefilmt haben.

Die Tochter der Beschuldigten erstattete im Jahr 2011 Anzeige, wobei die Beschuldigte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf die Philippinen abgesetzt hatte. Der Stiefvater des Kindes wurde 2012 wegen der Taten zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Nach mehrjähriger Fahndung übernahm die Zielfahndung des HLKA im Jahr 2023 die Suche nach der Beschuldigten. Im Herbst 2023 ergaben sich konkrete Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Das HLKA stand in engem Austausch mit den philippinischen Sicherheitsbehörden, welche die Frau Anfang November dieses Jahres aufgrund der hiesigen Ermittlungsergebnisse festnehmen konnten. Nun wurde sie nach Deutschland ausgeliefert.

Die 52-Jährige wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeipräsidium Südhessen geführt.

