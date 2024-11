POL-HOM: Mehrere Fahrzeugaufbrüche in der Vorstadt von Homburg

Bexbach-Kleinottweiler (ots) - Am 09.11.2024 kam es gegen 13:35 Uhr zur Brandentwicklung in einem unbewohnten, leerstehenden Anwesen in Bexbach-Kleinottweiler. Bislang ist nicht bekannt, was zu dem Brand führte. Der Schaden am Gebäude dürfte sich im niedrigen fünfstelligen Bereich befinden. Im Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen. Es ...

mehr