LKA-HE: Innenminister Roman Poseck besucht die Zentralstelle Medizinwirtschaftskriminalität

Innenminister Roman Poseck wird gemeinsam mit dem Präsidenten des Hessischen Landeskriminalamts Andreas Röhrig die Abteilung SO 223 - Zentrale Medizinwirtschaftskriminalität - in der Außenstelle des Hessischen Landeskriminalamts in Fulda besuchen und sich über die Einrichtung und die Entwicklung der Zentralstelle für Medizinwirtschaftskriminalität informieren.

Dazu laden wir Sie herzlich ein am:

Donnerstag, den 19. Dezember,

um 11:00 Uhr,

Abteilung 4 / SO 223 (ZMWK) - 2. OG

in der Außenstelle des Hessischen Landeskriminalamts,

Abtstor 2, 36037 Fulda.

Die Zentralstelle Medizinwirtschaftskriminalität (ZMWK) übernimmt die hessenweite deliktspezifische Koordination sowie die eigenständigen Ermittlungen in komplexen und herausragenden Verfahren im Gesundheitswesen. Darunter fallen Abrechnungsbetrug sowie die Korruptionsbekämpfung. Gegenwärtig werden nahezu 90 Prozent aller zugewiesenen Ermittlungsverfahren durch die ZMWK bearbeitet.

Bitte melden Sie sich unter Angabe des Vor- und Nachnamens, des Mediums und einer Telefonnummer bis Mittwoch, 18. Dezember 2024 um 15:00 Uhr, unter pressestelle@innen.hessen.de für den Termin an.

