Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht auf Parkplatz

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wallstraße;

Unfallzeit: 02.07.2024, 10.00 Uhr;

Ein unbekannter Zeuge hat am Dienstag in Ahaus einen Verkehrsunfall beobachtet. Dazu war es gegen 10.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Wallstraße gekommen - zurück blieb ein beschädigter blauer VW Golf. Als die Fahrerin zurückkehrte, informierte ein Mann sie über den vorangegangenen Unfall. Die Polizei bittet ihn und weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell