POL-FR: Bad Säckingen: Kollision mit Hauswand - Betrunken und mit fremdem Fahrzeug unterwegs

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 07.12.2024, gegen 02:00 Uhr, ist ein Kleinlastwagen in der Giessenstraße in Bad Säckingen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Der 36jähriger Fahrer eines Transporters befuhr den Hebelweg und kam alleinbeteiligt im Einmündungsbereich der Giessenstraße von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Hauswand. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer betrunken sein könnte. Ein Alkomatentest ergab einen Wert über 1,4 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und von einem Arzt entnommen. Bei der Überprüfung der Fahrzeugdaten entstand der weitere Verdacht, dass der 36jährige das Fahrzeug zuvor entwendet haben könnte. Noch am 07.12.2024 hat das Amtsgericht Waldshut-Tiengen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 36-jährigen albanischen Tatverdächtigen erlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

