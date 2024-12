Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Betrunken auf Bahngleisen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.12.20024, gegen 18:50 Uhr, haben Passanten einem Sturzbetrunkenen aus dem Gleisbett beim Bahnhof in Bad Säckingen geholfen. Ein 29-Jähriger war auf die Gleise gestürzt und konnte sich eigenständig nicht mehr aus dem Gleisbett befreien. Passanten halfen dem Betrunkenen auf den Bahnsteig. Nach einem erneuten Sturz konnte der torkelnde Betrunkene von der Polizei aufgegriffen werden. Der Alkotest zeigte einen Wert über 2,5 Promille. Der hinzugerufene Rettungsdienst konnte keine Verletzungen feststellen. Zu seinem eigenen Schutz wurde er auf das Polizeirevier Bad Säckingen gebracht. Dort nüchterte er sich in der Gewahrsamseinrichtung aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell