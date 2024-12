POL-FR: Görwihl: Einbruch in Vereinsgaststätte

Freiburg (ots) - Am Freitag, 06.12.2024, gegen 14:00 Uhr, haben unbekannte Jugendliche in Lauchringen, im Bereich Bündtenweg/Badstraße, eine Thujahecke in Brand gesetzt. Die Unbekannten warfen mehrere Feuerwerkskörper in eine Thujahecke. Diese entzündete sich und fing an zu brennen. Die alarmierte Feuerwehr konnten den Brand löschen und ein Abbrennen der gesamten Hecke verhindern. Der Polizeiposten Tiengen ermittelt ...

