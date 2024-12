Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Radlader entwendet

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 07.12.2024 bis Sonntagmittag 08.12.2024, haben Unbekannte in Bad Säckingen, zwischen Abfahrt A 98 und Ortseinfahrt Obersäckingen einen Radlader entwendet. Der für einen Weihnachtsbaumvertrieb genutzte Radlader war unweit an der B 34 abgestellt. Es ist unbekannt, ob der Radlader aufgeladen oder fahrender Weise von der Örtlichkeit entfernt wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Bad Säckingen, 07761 934-0, entgegen.

