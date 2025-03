Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit in Lokalität führt zu Handgreiflichkeiten

Mainz-Neustadt (ots)

In der Nacht vom 25.03.2025 auf den 26.03.2025 kommt es gegen 00:45 Uhr zu einer Körperverletzung und Beleidigung in der Mainzer Neustadt.

Eine 29-Jährige Frau betritt mit zwei weiteren Freundinnen eine Lokalität in der Bahnhofstraße, als sie mit einem 31-Jährigen Mainzer in Streit gerät. Zunächst kommt es zu einem verbalen Wortgefecht, in Folge dessen der 31-Jährige mit seiner flachen Hand in das Gesicht der 29-Jährigen schlägt und sie beleidigt. Die Geschädigte wird durch den Schlag leicht verletzt, muss jedoch vor Ort nicht medizinisch versorgt werden. Was die Ursache für den Streit ist und in welchem Zusammenhang die beiden Personen zueinander stehen, ist derzeit unklar.

Der 31-Jährige muss sich nun wegen einer Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell