POL-PPMZ: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Mainz (ots) - Bereits am 24.03.2025 gegen 16:00 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie sechs Jugendliche im Parkhaus "Rheinufer" in der Peter-Altmeier-Allee in Mainz einen E-Buggy kurzschlossen und hiermit einige Runden in einer dortigen Parkebene drehten. Sie meldete dies an die Besitzerin des Fahrzeugs, welche frische Schäden an dem Fahrzeug feststellte und Strafanzeige bei der Polizei erstattete. Möglicherweise ...

