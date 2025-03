POL-PPMZ: Während Restaurantbesuch Fahrzeug aus Parkhaus gestohlen

Mainz (ots) - Am vergangenen Wochenende führte die Mainzer Polizei vermehrt Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Mainz durch. Die Polizeiinspektion Mainz 3 richtete am Freitagvormittag eine Kontrollstelle in der Rheinhessenstraße in Mainz-Hechtsheim ein. Bei 32 kontrollierten Fahrzeugen konnten insgesamt 25 Verstöße geahndet werden, bei denen sich die Verkehrsteilnehmenden nicht an die vorgeschriebene ...

