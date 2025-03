Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeikontrollen im Stadtgebiet Mainz

Mainz (ots)

Am vergangenen Wochenende führte die Mainzer Polizei vermehrt Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Mainz durch.

Die Polizeiinspektion Mainz 3 richtete am Freitagvormittag eine Kontrollstelle in der Rheinhessenstraße in Mainz-Hechtsheim ein. Bei 32 kontrollierten Fahrzeugen konnten insgesamt 25 Verstöße geahndet werden, bei denen sich die Verkehrsteilnehmenden nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit gehalten haben.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 setzte ihren Schwerpunkt am frühen Samstagmorgen auf die Kontrolle von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr. Es war erfreulich festzustellen, dass alle kontrollierten Personen fahrtüchtig waren.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 richtete in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Kontrollstelle in der Rheinallee in der Mainzer-Neustadt ein. Bei 20 kontrollierten Fahrzeugen konnte lediglich eine Ordnungswidrigkeit festgestellt werden.

