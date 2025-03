POL-PPMZ: Einbruch in Nieder-Olmer Schwimmbad

Mainz (ots) - Am 22.03.2025 gegen 11:00 Uhr wurde der Polizei Mainz ein Randalierer gemeldet, welcher sich mit einem anderen Mann am Kaisertor schlagen und die Stände auseinandernehmen würde. Bei Eintreffen der Polizei konnte der 34-jährige Mainzer mit einer Kopfplatzwunde festgestellt werden. Er rannte schreiend und mit erhobenen Händen auf die Einsatzkräfte zu, sodass er durch diese fixiert werden musste. Laut Passanten habe er sich am dortigen Kiosk Alkohol kaufen ...

