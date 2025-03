Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Randalierer am Rheinufer

Mainz (ots)

Am 22.03.2025 gegen 11:00 Uhr wurde der Polizei Mainz ein Randalierer gemeldet, welcher sich mit einem anderen Mann am Kaisertor schlagen und die Stände auseinandernehmen würde. Bei Eintreffen der Polizei konnte der 34-jährige Mainzer mit einer Kopfplatzwunde festgestellt werden. Er rannte schreiend und mit erhobenen Händen auf die Einsatzkräfte zu, sodass er durch diese fixiert werden musste. Laut Passanten habe er sich am dortigen Kiosk Alkohol kaufen wollen und sei hier schon der Betreiberin gegenüber ungehalten gewesen, da sie gerade erst den Laden öffnete und ihm dies zu lange dauerte. Er warf den Kioskaufsteller um und tobte so wild, dass er durch Passanten zur Räson gerufen wurde. Nachdem er mit diesen eine Rangelei anfing, begab er sich zum Flohmarkt am Rhein, wo er sich mit einem Ordner anlegte und diverse Dinge an den Ständen umwarf. Auch durch die Einsatzkräfte konnte er nicht beruhigt werden, schrie und spuckte weiterhin um sich. Verletzt wurde bis auf den Randalierer selbst niemand. Die Platzwunde am Kopf zog er sich laut Passanten durch einen Sturz zu, der auf seine Alkoholisierung zurückzuführen war. Die Wunde konnte durch den Rettungsdienst als unbedenklich bewertet werden. Beschädigt wurde glücklicherweise durch den 34-Jährigen nichts. Da er weiterhin aggressiv war, wurde er anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt. Auf den Randalierer kommen nun Kosten für den Polizeieinsatz und die Ingewahrsamnahme zu.

