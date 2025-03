Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl in Bank-Filiale

Mainz (ots)

Ein Diebstahl einer Geldbörse zum Nachteil eines 87-jährigen Geschädigten ereignete sich am 20.03.2025 gegen 11:00 Uhr in einer Bank-Filiale in der Hindemithstraße in Mainz-Lerchenberg. Der Geschädigte tätigte zum genannten Zeitpunkt Überweisungen an einem Automaten, während sich ein weiterer Mann und eine Frau ebenfalls in dem SB-Center aufhielten. Da sie gegenüber dem älteren Herrn angaben, Probleme mit ihren Transaktionen zu haben, bat er ihnen nach Beendigung seiner Bankgeschäfte an, seinen Automaten zu nutzen. Die beiden Personen verwickelten ihn in ein Gespräch, nach welchem sie die Filiale verließen. Anschließend bemerkte der 87-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse. Da es laut seinen Angaben zu keinem Körperkontakt mit den beiden Personen gekommen sei, schließt er einen Diebstahl aus seiner Jackentasche aus. Er geht davon aus, dass die beiden genannten Personen den Geldbeutel, welchen er vermutlich auf dem Ablagefach des Geldautomaten liegengelassen habe, entwendeten. Er beschreibt die Tatverdächtigen wie folgt:

1. Täter: männlich, 185 cm groß, schlanke Statur, gebrochenes Deutsch 2. Täterin: weiblich, 160 cm groß, schlanke Statur, gebrochenes Deutsch.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell