POL-PPMZ: Ladendiebstahl durch Familie

Mainz (ots)

Eine 45-jährigen Frau und ihr 34-jähriger Lebenspartner haben am Mittwochnachmittag, dem 19.03.2025 einen Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft "Am Brand" in Mainz begangen. Die beiden Personen führten hierfür Zangen und Magnete bei sich, womit anschließend diverse Artikel entwendet wurden. Beobachten konnte sie hierbei der Ladendetektiv per Videoaufzeichnung. Dieser sprach die Frau anschließend vor dem Geschäft an, ihr Lebenspartner sowie die ebenfalls anwesende 24-jährige Tochter der Frau flüchteten, kehrten jedoch kurze Zeit später wieder zurück. Letztere leistete wohl keinen Beitrag zu der Tat. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde durch die Polizei Mainz aufgenommen. Die Familie erhielt zudem einen Platzverweis für die Innenstadt. Durch den Filialleiter wurde ihr ein Hausverbot für das Bekleidungsgeschäft ausgesprochen.

