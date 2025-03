Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Mainzer Altstadt

Mainz (ots)

In der Nacht zum 20.03.2025 kam es laut einiger Zeugen zu einer Schlägerei zwischen ca. 6-7 Personen vor einem Nachtclub in der "Große Bleiche" in Mainz. Ein 22-Jähriger sei laut eigenen Angaben von mindestens drei Personen geschlagen worden, welche daraufhin in Richtung Rhein flüchteten. Er wurde durch die Einsatzkräfte stark alkoholisiert angetroffen und konnte sich den Grund für den Angriff auf seine Person nicht erklären. Der Mann trug eine blutige Lippe davon. Die eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

