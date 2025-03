Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Landstuhl (Kreis Kaiserslautern)

Kaiserslautern (ots)

Ein Taschendieb spielte einer Frau aus der Verbandsgemeinde Weilerbach am Donnerstagnachmittag gleich doppelt übel mit. Wie die Seniorin den Beamten mitteilte, war sie gegen 15:30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Bahnstraße einkaufen. Dort bemerkte die 76-Jährige, dass sich anscheinend jemand an ihrem Rucksack zu schaffen gemacht und ihren Geldbeutel gestohlen hatte. Der Langfinger machte sich mit der Börse aus dem Staub. Damit aber nicht genug: Der Unbekannte nutzte die EC-Karte der Bestohlenen und hob an einem Geldautomaten in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau einen niedrigen vierstelligen Betrag vom Konto der 76-Jährigen ab. Nach bisherigen Ermittlungen wird der Täter wie folgt beschrieben: männlich, schlank, etwa 1,80 Meter groß, dunkler Bart, dunkle Haare und dunkle Hautfarbe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem ist der Mann aufgefallen? Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell