POL-PPWP: Frau wird Opfer von Taschendieben

Kaiserslautern (ots)

Eine Stadtbewohnerin erstattete am Donnerstagmittag Anzeige bei der Polizei, da ihr Geldbeutel in der Fruchthallstraße gestohlen wurde. So wie die Frau zu Protokoll gab, war sie gegen 12:15 Uhr in einem Discounter einkaufen, als sie den Laden wieder verließ, um ihre Shoppingtour fortzusetzen, bemerkte die 70-Jährige, dass ihr Portemonnaie fehlte. Dies hatte sie zuvor noch in ihrem, auf dem Rücken getragenen, Rucksack. Da die Frau in dem Geschäft angerempelt wurde, geht sie davon aus, dass die Geldbörse in dem Moment gestohlen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

