POL-PPWP: Taschendiebin greift zu

Kaiserslautern (ots) - In einem Restaurant in der Innenstadt zeigte sich am Mittwochabend ein 41-Jähriger den Gästen entblößt und skandierte rechtsradikale Parolen. Über Notruf meldeten sich gegen 20:30 Uhr Zeugen bei der Polizei. Eine alarmierte Funkstreife rückte aus und traf vor Ort den psychisch auffälligen Mann an, wie er versuchte, zwei Lokalbesucher zu provozieren. Die Einsatzkräfte sistierten den ...

