POL-PPWP: Vorfahrt missachtet - Unfallbeteiligter kommt ins Krankenhaus

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls rückten Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag in die Stresemannstraße aus. Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 45-jährige Frau mit ihrem Renault Zoe an der Einmündung Sickinger Straße/Stresemannstraße nach links in Richtung Rauschenweg abbiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 80-Jährigen und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen. Beide Wagen wurden bei dem Unfall beschädigt. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Senior in eine Klinik. |kfa

