Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Augsburg (ots)

0260 - Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche Am Freitag (07.02.2025) informierte die Polizei über eine aktuelle Anruferwelle von Telefonbetrügern über eine Pressemitteilung und die Social-Media-Kanäle. In den meisten Fällen bemerkten die Angerufenen den Betrug. In einem Fall kam es allerdings zu einem Vermögensschaden. Allmannshofen - Am Freitag (07.02.2025), zwischen 13.45 Uhr und 15.00 Uhr, kam es zu einem Betrug an einem Ehepaar im Alter von 65 Jahren und 71 Jahren durch einen falschen Arzt und Krankenkassenmitarbeiter. Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Telefon als Arzt eines Klinikums in der Nähe aus. Der Unbekannte teilte dem Ehepaar mit, dass ihre Tochter todkrank sei und nur noch kurze Zeit zu Leben hätte. Ein sehr teures Medikament würde helfen. Dafür sei eine sofortige Zahlung notwendig. Der 71-Jährige machte sich auf den Weg ins Krankenhaus. In der Zwischenzeit übergab die 65-Jährige zu Hause mehrere Goldbarren an einen angeblichen Krankenkassenmitarbeiter, dem zweiten bislang unbekannten Täter. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügern zu schützen: - Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell