POL Schwaben Nord: Aufmerksamer Passant

Augsburg (ots)

Univiertel - Am vergangenen Samstag (08.02.2025) verursachte ein 35-jähriger Autofahrer nach derzeitigen Erkenntnissen alkoholisiert einen Unfall in der Josef-Priller-Straße. Gegen 18.30 Uhr beobachtete ein Passant den 35-Jährigen, wie er torkelnd in sein Auto stieg und beim Ausparken einen schwarzen BMW streifte. Anschließend verständigte der Passant die Polizei. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung stellten Beamten den weißen Nissan des 35-Jährigen mit passendem Unfallschaden geparkt fest. Den 35-Jährigen trafen die Beamten an seiner Wohnanschrift an. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein und den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 35-Jährigen, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 35-Jährigen.

