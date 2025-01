Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Artern (ots)

Von einem am Goetheplatz geparkten Fahrzeug schlugen Unbekannte eine hintere Seitenscheibe ein. Augenscheinlich drangen sie nicht in das Fahrzeuginnere des weißen Iveco vor. Beutegut entstand in der Folge nicht. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden.

Aktenzeichen: 0020426/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell