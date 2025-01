LPI-NDH: Kabeltrommel von Betriebsgelände entwendet

Grabe (ots) - In dem Mühlhäuser Ortsteil Grabe ereignete sich am Mittwoch um 17.36 Uhr ein Verkehrsunfall im Dorfgraben. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge kam aus nicht bekannten Gründen ein Fahrzeug, dass aus Richtung Unterdorf in Richtung Bundesstraße 249 unterwegs war, von der Fahrbahn ab, erfasste eine 71-jährige Fußgängerin und setzte seine Fahrt fort. ...

