Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Polizei Breisach zieht positives Fazit für Pinot and Rock

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Breisach war an allen Veranstaltungstagen beim Musikfestival Pinot and Rock sowohl mit eigenen und unterstellten Kräften unter anderem mit Motorrädern der Verkehrspolizei Freiburg, einem Boot der Wasserschutzpolizei Vogelgruen und auch einer Fahrradstreife im Einsatz. Das im Vorfeld in enger Absprache mit dem Veranstalter abgestimmte Verkehrs- und Sicherheitskonzept ist aus polizeilicher Sicht voll aufgegangen. Bestens vorbereitet und gewappnet für verschiedene Szenarien, waren bei fröhlicher und ausgelassener Feierstimmung auf dem Festivalgelände glücklicherweise keine nennenswerten Vorkommnisse zu verzeichnen. Auch die An- und Abreise der vielen tausend Gäste aus nah und fern verlief in geordneten Bahnen. Das Polizeirevier Breisach zieht also ein positives Fazit nach dieser Großveranstaltung. Die Vorbereitungen für das nächste Großereignis, dem anstehenden Weinfest am letzten Augustwochenende, laufen bereits auf Hochtouren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell