Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Betrunkener Autofahrer durch Unfall gestoppt

Wildberg (ots)

Am Dienstagabend wurde ein 20-Jähriger nach einem Verkehrsunfall ohne fremde Beteiligung mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Autofahrer die Bulerstraße in Wildberg und kam in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er gegen eine kniehohe Gartenmauer, kam jedoch noch nicht zum Stehen. Wenige Meter später blieb er mit dem Vorderrad seines Pkw's an einer anderen Mauer hängen. Dieses riss ab und das Fahrzeug überschlug sich, bis es dann etwa nach 30 Meter auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 3000,00 Euro.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Daraufhin wurde sein Führerschein von den eingesetzten Beamten vorerst einbehalten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Emily Meier, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell