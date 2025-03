Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe hatten es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einen Transporter in der Straße "Am Rabenfels" abgesehen. Der Wagen war zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 7:15 Uhr, am Straßenrand geparkt. Die unbekannten Diebe verschafften sich durch Aufbohren der Hintertür Zugang zu der Ladefläche. Sie entwendeten Werkzeug und Zubehör im Wert von ungefähr 1.000 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-13312 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz

